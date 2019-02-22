Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan ve çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaştı. Karadeniz ekibi rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Son 4 maçında galip gelemeyen Yeni Malatyaspor ise bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında bitirmek istiyordu. Ancak Erol Bulut'un öğrencileri bu maçtan mağlup ayrılmak zorunda kaldı.

Alınan bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 28'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

İŞTE LİGDE OLUŞAN PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar

Malatyasporlu Robin Yalçın henüz 1. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine giren isim ise Murat Yıldırım oldu.

17. dakikada Ahmed'in ceza sahası sağ dip çizgiden dışarıya çıkardığı topa Aleksic uygun durumda vurdu ama topu üstten farklı şekilde auta attı.

22. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Muriqi'in pasında Umar Aminu solda topla buluştu, ceza sahasına girdi, şutunda savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

24. dakikada Çaykur Rizespor'un uzaklaştıramadığı topta Malatyasporlu Ahmed Ildiz ceza yayından müthiş bir şut çıkardı, köşeye giden topu Rize kalecisi Gökhan aynı güzellikte çıkardı.

27. dakikada Çaykur Rizespor Aatif'ın golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip önce sağdan, sonra soldan oyunu rakip ceza sahasına yığdı, sabırlı paslaşmalar sonucunda Aatif Chahechouhe ceza yayı üzerinden, yerden, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

41. dakikada Rizespor bir kez daha etkili geldi. Sağdan gelişen hücumda Abdullah, ceza sahasına girerken sert bir şut çıkardı ama top o an ofsayt pozisyonunda olan Umar Aminu'ya çarptı.

İlk yarı Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

47. dakikada Malatyaspor akını sol kanattan gelişti, Erkan'ın ortasında kaleci Gökhan topu son anda yumrukladı boştaki topa Ahmed vurdu, kaleye giden topu Rizesporlu Abarhoun çizgiden çıkardı.

52. dakikada Malatya atağında Aleksic ceza sahası dışından sol ayağıyla çok sert bir şut çıkardı, Rize kalecisi Gökhan topu harika bir refleksle çeldi.

54. dakikada Çaykur Rizespor kontratağa müthiş çıktı, Aatif'in pasında Boldrin savunma arkasına sarktı, ceza sahasına girerken sol ayağıyla güzel bir şut çıkardı, top az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Muriqi'in ceza sahasında Aatif'a gönderdiği topa ters kademeye giren Erkan Kaş engel oldu.

75. dakikada Aatif, Mina'ya baskı yapıp rakip ceza sahasında topu kaptı. İlk şutu kaleciden, ikinci şutu direkten döndü.

76. dakikada Hüseyin Göçek, Awaziem ile Eren arasındaki mücadele sonrasında Rizesporlu oyuncunun rakibine faul yaptığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi.

85.dakikada Aatif'in pasında Samudio sağdan ceza sahasına girdi, tek topta ortasını yaptı, Mina araya girerek gol şansını önledi.

90+5. dakikada rakip yarı sahada etkili olan Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in golüyle durumu 2-0'a getirdi ve rahatladı.

90+8. dakikada Rizespor'un yeni transferi Nakoulma bu kez sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Karadeniz ekibi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Abarhoun, Azubuike, Umar, Melnjak, Aatif, Muriqi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa, Mina, Seth, Erkan, Robin, Aleksic, Donald, Ahmed, Guilherme, Eren