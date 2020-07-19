Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 33. haftası küme düşme hattında kritik bir maça var. Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor 3 puan için sahada. Rizespor kazanırsa ligde kalma yolunda avantaj yakalayacak. Yeni Malatyaspor için de tam bir ölüm kalım maçı. İki takım da kendi kaderini bu kritik 90 dakikada belirleyecek. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak
Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Rize'de oynanacak 90 dakika, iki takımın kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Bu maç düşme hattında tüm takımları etkileyecek
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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Boldrin, Garmash, Skoda
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Karim Hafez, Robin Yalçın, Walter, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut
GOL! Ç.Rizespor 29.dakikada Skoda'nın golüyle 1-0 öne geçti
GOL! Ç.Rizespor 31.dakikada Boldrin'in golüyle 2-0 öne geçti
GOL! Ç.Rizespor 35.dakikada Skoda'nın penaltı golüyle 3-0 öne geçti
İLK YARIYI EV SAHİBİ Ç.RİZESPOR 3-0 ÖNDE KAPATTI