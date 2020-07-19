Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Rize'de oynanacak 90 dakika, iki takımın kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Bu maç düşme hattında tüm takımları etkileyecek









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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Boldrin, Garmash, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Karim Hafez, Robin Yalçın, Walter, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut









GOL! Ç.Rizespor 29.dakikada Skoda'nın golüyle 1-0 öne geçti

GOL! Ç.Rizespor 31.dakikada Boldrin'in golüyle 2-0 öne geçti

GOL! Ç.Rizespor 35.dakikada Skoda'nın penaltı golüyle 3-0 öne geçti

İLK YARIYI EV SAHİBİ Ç.RİZESPOR 3-0 ÖNDE KAPATTI



