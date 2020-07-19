Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftası küme düşme hattında kritik bir maça var. Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor 3 puan için sahada. Rizespor kazanırsa ligde kalma yolunda avantaj yakalayacak. Yeni Malatyaspor için de tam bir ölüm kalım maçı. İki takım da kendi kaderini bu kritik 90 dakikada belirleyecek. Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak

19 Temmuz 2020, Pazar 19:28 Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında 32 puanla 15. ve 16. sıraları paylaşan Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Rize'de oynanacak 90 dakika, iki takımın kaderini belirleyebilir. Rize evinde kazanıp rakibini sıralamada sollamanın hesaplarını yapyıyor. Malatya ise hayati 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Bu maç düşme hattında tüm takımları etkileyecek


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Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Boldrin, Garmash, Skoda

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Karim Hafez, Robin Yalçın, Walter, Gökhan Töre, Fofana, Murat Yıldırım, Umut Bulut



GOL! Ç.Rizespor 29.dakikada Skoda'nın golüyle 1-0 öne geçti

GOL! Ç.Rizespor 31.dakikada Boldrin'in golüyle 2-0 öne geçti

GOL! Ç.Rizespor 35.dakikada Skoda'nın penaltı golüyle 3-0 öne geçti

İLK YARIYI EV SAHİBİ Ç.RİZESPOR 3-0 ÖNDE KAPATTI


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