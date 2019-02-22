Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan ve çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor 23. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşıyor. Karadeniz ekibi rakibini mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Son 4 maçında galip gelemeyen Yeni Malatyaspor ise bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısında bitirmek istiyor.

Mücadele başladı

Malatyasporlu Robin Yalçın henüz 1. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine giren isim ise Murat Yıldırım oldu.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve bu akşam saat 20:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor işte 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Boldrin, Awaziem, Moroziuk, Abarhoun, Azubuike, Umar, Melnjak, Aatif, Muriqi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa, Mina, Seth, Erkan, Robin, Aleksic, Donald, Ahmed, Guilherme, Eren

Çaykur Rizespor seri aşkına!

18. kez mücadele ettiği Süper Lig’de sezonun ilk devresini tarihinin en kötü performansını sergileyerek son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci devre ile birlikte yükselişe geçti. İlk devrede oynanan 17 maçta sadece bir galibiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, ikinci devrede çıktığı 5 maçta ise 13 puan aldı ve küme düşme hattının üzerine çıktı.