Sarı-Kırmızılılar’da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında büyük rol oynayan yıldız kanat oyuncusuna Süper Lig’den çok sayıda talip var. Çaykur Rizespor ve ligin yeni ekibi Giresunspor’un yakından ilgilendiği fubolcu için Yeni Malatyaspor da yeni sözleşme önermek istiyor. Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Fofana ise bir süre daha önerileri değerlendirip kararını verecek. Teknik direktör İrfan Buz’un da Fofana’nın kalmasını istediği gelen haberler arasında.



