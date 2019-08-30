Sezona ikide iki yaparak muhteşem bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor’da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Karadeniz ekibi hücum hattı için büyük hareketlilik halinde.

Yeşil-Mavililer, geçen sezon takımın formasını giyen kanat oyuncusu Umar Aminu’yu bitirdi. Osmanlıspor’dan bonservisiyle alınan oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Rizespor forvet transferi için de önemli bir isimle el sıkıştı. Daha önce Olympiakos forması da giyen 28 yaşındaki Marko Scepovic’le her konuda anlaşma sağlandı.