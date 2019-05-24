Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM / RİZE (DHA)-



Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 34’üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Buruk, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar'u bu maçta kulübede oturturken, bu oyuncuların yerine Samudio ile Musa'ya ilk 11'de forma şansı tanıdı.

BURUK’UN VEDA MAÇI

Çaykur Rizespor’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil-mavili kulübün başında son kez yer alacak. Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Fenerbahçe maçıyla Çaykur Rizespor’daki görevine başlayan Buruk, yeşil-mavili takımla çıktığı 27 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp 38 puan topladı.

KARAMAN KAZANAN 11’İ KORUDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasının 11'ini korudu. Karaman, Çaykur Rizespor karşısında da aynı 11 ile sahaya çıktı.

2 İSİM VEDA EDİYOR

Trabzonspor’da sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan ve şuana kadar yönetimin sözleşme yenilemediği oyuncular Luis Ibanez ve Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor maçıyla bordo-mavili formaya veda edecek. Bu iki oyuncu arasında Hugo Rodallega Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başlarken, Ibanez ise yedek kulübesinde yer aldı.

OLCAY KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek bir başka isim olan ve Çaykur Rizespor maçının 20 kişilik kadrosunda boşluk olmasına rağmen yer almayan Olcay Şahan ise sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Deneyimli futbolcu, yayınladığı mesajda, "Geldiğim ilk günden bu güne Trabzonspor formasını onur v gururla taşıdım. Süre aldığım her dakika büyük Trabzonspor taraftarını mutu etmek için terimin son damlasına kadar savaştım. Feda olması gerektiğinde feda deyip elimden geleni yaptım. Beni iyi günde kötü günde destekleyen, yanımda olan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel anılarım oldu. Şimdi veda zamanı. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR TATİLE, KARAMAN KULÜBE

Trabzonspor’da futbolcuların Çaykur Rizespor maçının ardından sezonun tamamlanmasıyla birlikte tatile çıkacakları belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın ise yönetimle transfer görüşmelerini yapmak üzere kulübe gideceği ve burada yeni sezona yönelik değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

E-SPOR TAKIMI RESMEN KURULDU

Trabzonspor Kulübü daha önce çalışma başlattığı e-spor takımını resmen kurdu. Bordo-mavili takım bundan sonraki süreçte online oyunlar üzerine oluşturulan takımıyla da faaliyet gösterecek.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizesporlu taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran yeşil mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi de ısınma sırasında futbolculara alkışlarla moral verdi. Trabzonspor taraftarları da Trabzon’da otobüslerle şehre gelerek kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu ve Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

EV SAHİBİ TARAFTARLAR ATMACA UÇURDU

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi tribüne getirdikleri yeşil mavili kulübün de sembolük olarak simgesi olan atmacaları gökyüzüne bıraktılar.

(FOTOĞRAFLI)