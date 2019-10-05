Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek istiyor. Başakşehir karşısında şok bir yenilgi alan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor'u yenerek bu mağlubiyeti unutturmanın peşinde.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Trabzonspor ilk 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 4-1 ve 3-2'lok skorlarla kazanmıştı.

Rize'deki maçlar

Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 18 maçtır rakip fileleri havalandırırken tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.

Trabzonspor sessiz kalmıyor!

Trabzonspor ligde sessiz kalmıyor, estikçe esiyor... Karadeniz devi, Süper Lig’de oynadığı son 18 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bordo- Mavililer, bu alanda kendi tarihinin en iyi dönemini yaşarken, ligde de devam eden en uzun seriye sahip.

Gol yollarında sorun yaşamayan Trabzonspor, Rize karşısında da seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Nwakaeme, Rizespor'u affetmiyor

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor’u seviyor... 30 yaşındaki futbolcu, Mavi-Yeşilliler’e karşı oynadığı maçlarda skora etkisi ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor’un, ligde Rizespor’a attığı son beş golün dördünde tecrübeli oyuncu skora direkt etki etti.

Nwakaeme, Rize ağlarını bir kez sarsarken, 3 kez de gol pası vererek takımına büyük katkı sağladı.