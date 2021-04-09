Süper Lig'de 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisinde iki takımında puana ihtiyacı var. 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor zorlu deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Çaykur Rizespor ise Bülent Uygun yönetiminde ilk iki maçını kazandıktan sonra sonraki iki maçını kazanamadı. Çaykur Rizespor da kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bordo-mavililerde kart cezaları sona eren Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, forma giyebilecek. Sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de takımda yer alabilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile omuzundaki sakatlık geçmeyen Benik Afobe’nin yanı sıra uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen’in kadroda yer alması beklenmiyor.

Dış sahada 166 günlük yenilmezlik serisi

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor. Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1’lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor'da 3 eksik

Son maçında deplasmanda Göztepe’ye 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Akkan kadroda yer alamayacak.

Geride kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmayan Konrad Michalak ve Alexander Soderlund’un ise teknik direktör Bülent Uygun’un görev vermesi halinde oynayabilecekleri aktarıldı.

Çaykur Rizespor’da Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde, 35. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.