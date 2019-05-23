Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlama şansı bulunan Trabzonspor sezonun son maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, son hafta üçüncülük için karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş’ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Trabzonspor’da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Vahid Amiri dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize’de oynanacak maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor’un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.

Rize’deki maçlar

Rize’de oynanan karşılaşmaların 7’sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.