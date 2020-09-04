Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sabah saatlerinde Rize’ye hareket edecek olan Bordo-Mavili kafile, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor, daha önce TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1’lik skorla kaybetmişti. Bugün hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizespor’un yeni transferlerinin göstereceği performans merak ediliyor.

Çaykur Rizespor-Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından şifresiz, naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Eddie Newton’dan taktik dersleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da tamamen taktik antrenmanlara geçildi. Teknik direktör Eddie Newton, oynatmayı planladığı sistem üzerinden oyuncularını çalıştırıyor. Antrenmanlarda öğrencilerini sık sık uyaran ve istediği futbol anlayışını gösteren İngiliz çalıştırıcı, adeta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde fırtına estiriyor.

Geçen sezon son iki maçta takımın başında olan ve Türkiye Kupası’nı kazandıran Newton’un hedefi yeni sezona da iyi başlamak.