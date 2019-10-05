Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı izle

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek üst sıralara yükselmek istiyor. Başakşehir karşısında şok bir yenilgi alan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor'u yenerek bu mağlubiyeti unutturmanın peşinde.

MÜCADELE BAŞLADI

5. dakikada Trabzonspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi. Sörloth'un içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nwakaeme şutunu attı ama kaleci Gökhan sağına iyi uzandı ve gole fırsat vermedi.

6. dakikada Boldrin'i faulle durduran Obi Mikel maçtaki ilk sarı kartı gördü.

9. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kavis aldı ve arka direğe açıldı ancak kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek Çaykur Rizesporlu futbolcuların topu boş kaleye göndermesine izin vermedi.

12. dakikada Çaykur Rizespor, Pereira'nın Oğulcan'a yaptığı müdahale sonrası sol kanattan serbest vuruş kazandı. Pozisyonun ardından oyuncular kısa bir gerginlik yaşadı.

Yaşanan gerginliğin ardından Çaykur Rizespor'da Chatziisaias sarı kart gördü. Rakibiyle tartışma yaşayan Kamil Ahmet sarı kart gören diğer isim oldu.

Müthiş gol

Çaykur Rizespor Meljnak'ın 24. dakikada müthiş golü ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı.

Trabzonspor için şanssız an

29. dakikada Trabzonspor'da sol bek Novak sakatlık yaşadı. Filip Novak oyuna devam edemedi. Çek sol bekin yerine oyuna giren isim Doğan Erdoğan oldu.

33. dakikada Ismael Diomande orta alanda Obi Mikel'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

39. dakikada Hosseini'nin hatasıyla topla buluşup sağ taraftan ceza sahasına giren Samudio çaprazdan kaleyi düşündü ancak top uzak köşede yandan dışarı gitti.

Mücadelede başka gol pozisyonu olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Ekim Pazar günü saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanaN mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Trabzonspor ilk 11'ler...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio