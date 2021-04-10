Çaykur Rizespor - Trabzonspor CANLI

Süper Lig'de 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinde iki takımında puana ihtiyacı var. 2 haftadır kazanamayan Trabzonspor zorlu deplasmanda kazanarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Çaykur Rizespor ise Bülent Uygun yönetiminde ilk iki maçını kazandıktan sonra sonraki iki maçını kazanamadı. Çaykur Rizespor da kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Maçta ilk düdük çaldı.

28.dakikada Yunus Mallı sakatlanarak oyundan çıktı, yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

Dakika 35'te Trabzonspor tehlikeli geldi. Djaniny, Bakasetas'a yerden basını attı. Yunan futbolcu gelişine ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak kaleci Tarık son anda topu kornere çeldi.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı 11'leri:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

Yedekler: Can, Abdullah, Melnjak, Remy, Fernando, Meriah, Onur, Michalak, Tunay, Sabo

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny

Yedekler; Erce, Serkan, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Hosseini, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı #TSLIVE

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan karşılaşma, saat 16.00’da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MAÇTAN NOTLAR

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR’DA İLK 11'DE 7 FARKLI İSİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11’de 7 değişikliğe gitti. Uygun, kart cezalısı Gökhan’ın yerine Tarık, Meriah’ın yerine Selim, Melnjak’ın yerine İsmail, Tunay’ın yerine Samudio, Doğan’ın yerine Yasin, Sabo’nun yerine Skoda ve Fernando’nun yerine Boldrin’e görev verdi.

AVCI’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak’a görev verdi.

TRABZONSPOR’DA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

BERAT 4 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.