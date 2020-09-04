Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)

Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. Trabzonspor, Rize'de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor, daha önce TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1’lik skorla kaybetmişti. Bugün hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizespor’un yeni transferlerinin göstereceği performans merak ediliyor.

Maç başladı.

GOL | Çaykur Rizespor, 13. dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

GOL | Trabzonspor, rakibine 4 dakika sonra karşılık verdi. 17. dakikada Abdülkadir Ömür, Trabzonspor adına skoru 1-1'e getiren isim oldu.

GOL | Trabzonspor, eşitliği yakaladıktan yine 4 dakika sonra yine Abdülkadir Ömür ile bu kez üstünlüğü ele geçirdi: 1-2.

GOL | 34. dakikada Çaykur Rizespor'da yeniden sahneye çıkan Milan Skoda, 2-2'lik eşitliği sağladı.

GOL | 42. dakikada Anthony Nwakaeme, bir kez daha Trazonspor'u öne geçirdi: 2-3.

GOL | 45. dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira farkı 2'ye çıkardı: 2-4.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Abdullah Durak, Rizespor adına farkı 1'e indirdi: 3-4.

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İki takımın ilk 11'leri

Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme



