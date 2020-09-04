Çaykur Rizespor - Trabzonspor (CANLI)
Yeni sezona iddialı transferlerle girmeye hazırlanan Karadeniz'in iki ekibi Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. İlk hazırlık maçında Samsunspor'a kaybeden Trabzonspor, ezeli rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor. Ev sahibi Rizespor ise güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olurken Trabzonspor'da yeni transferler Marlon, Trondsen ve Flavio maça başlayacak kadroda yer alıyorlar. Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de... Çaykur Rizespor, 13. dakikada Milan Skoda'nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Abdülkadir Ömür, 17. ve 21. dakikada attığı gollerle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşımıştı. Yeniden sahneye çıkan Milan Skoda, 34'te skoru 2-2'ye getirdi. Sonrasında ise 42'de Nwakaeme, 45'te Pereira Trabzonspor'u 4-2 öne geçirdiler ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 49. dakikada Abdullah Durak, Rizespor adına farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada ikinci yarı devam ediyor.
Yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. Trabzonspor, Rize'de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Trabzonspor, daha önce TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1’lik skorla kaybetmişti. Bugün hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizespor’un yeni transferlerinin göstereceği performans merak ediliyor.
Maç başladı.
GOL | Çaykur Rizespor, 13. dakikada Milan Skoda'nın penaltıdan attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
GOL | Trabzonspor, rakibine 4 dakika sonra karşılık verdi. 17. dakikada Abdülkadir Ömür, Trabzonspor adına skoru 1-1'e getiren isim oldu.
GOL | Trabzonspor, eşitliği yakaladıktan yine 4 dakika sonra yine Abdülkadir Ömür ile bu kez üstünlüğü ele geçirdi: 1-2.
GOL | 34. dakikada Çaykur Rizespor'da yeniden sahneye çıkan Milan Skoda, 2-2'lik eşitliği sağladı.
GOL | 42. dakikada Anthony Nwakaeme, bir kez daha Trazonspor'u öne geçirdi: 2-3.
GOL | 45. dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira farkı 2'ye çıkardı: 2-4.
İlk yarı sona erdi.
İkinci yarı başladı.
GOL | İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Abdullah Durak, Rizespor adına farkı 1'e indirdi: 3-4.
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İki takımın ilk 11'leri
Çaykur Rizespor: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Trondsen, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme