Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 90+10'da yedikleri golle 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından bir hayli üzgündü. Bu maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Hamza Hamzaoğlu, "Futbol adına güzel bir maçtı. Futbolseverlere keyifli bir akşam yaşattık. Bugün en kötü 1 puan almamız lazımdı. Mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Penaltı şansımız vardı, mağlup olmama şansımız vardı. Ancak kısmet böyleymiş. Ben takımımın reaksiyonundan memnunum. Verdiğimiz mücadele nedeniyle oyuncularımı tebrik ettim. Bundan sonraki maçlarda da bu profili yansıtmata çalışacağız. İyi bir takım olduk, daha da iyi olacağız. En azından bugün bunları kazandık" ifadelerini kullandı.

'Diagne'yi faulle durdurmalıydık'

Hamza Hamzaoğlu son saniyede yedikleri golü de şu sözlerle yorumladı: Ayberk'e yapılan son pozisyon fauldü. Hakemler, VAR'da daha sonraki pozisyonları mı incelediler, neyi izlediler? Ceza yayı üzerinde normal şartlarda bizim fual kullanmamız lazımdı. Fakat her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık. En azından sarı kartla durdurabilirdik. Bu gece bu sayede de en azından beraberlik alabilirdik. Dipteyiz ve çıkmamız çok zor. Her maçı final gibi oynamamız lazım."