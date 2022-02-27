Süper Lig 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor , Galatasaray 'a konuk oldu. Sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılan Karadeniz ekibinde teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz, maçın hakemi Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki göstererek, "Galatasaray'ın kazandığı penaltılar bize olsa verilir miydi?" dedi.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyun tam kopacağında koparamadık maalesef. Bu sezonun en iyi oyunlarından birini oynadık. Gelecek hafta gelişerek devam edeceğiz. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Üzerine koyarak devam edeceğiz."

Galatasaray'ın kazandığı penaltılar

"Galatasaray'ın kazandığı penaltılar bize olsa verilir miydi? Yorumcular tartışsınlar..."

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