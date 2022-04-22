Bülent Korkmaz'ın Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çok iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Son haftalarda takım olarak hem hücum hem savunmayı çok iyi yapıyor. Merkez oyuncuları da çok hareketli. Ben her zaman söylüyorum, birebiri iyi oynarsak bu maçı kazanırız. Bunun üzerine çok çalıştık. Son haftalarda rakiplere az pozisyon veriyoruz. 1 pozisyon veriyoruz, o da gol oluyor. Bizim şanssızlığımız. Takım olarak bütün hafta bu maçı çalıştık. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah kazanırız. Gedson'un yokluğu inşallah hissedilmez. Orada da iyi oyuncularımız var. "