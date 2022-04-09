Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında lig ikincisi Konyaspor 'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için kritik bir 3 puan elde etti. Karadeniz ekibinin teknik patronu Bülent Korkmaz, maç sonunda karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Trabzon maçından beri gelen bir oyun, mücadele vardı. Trabzonspor maçındaki mücadele Alanyaspor maçındaki ikinci yarıdaki oyunun karışımı bir oyun galibiyete ortak olmamızı sağladı. Konyaspor'un iyi bir takım oyunu oynadıklarını görüyoruz. Biz de kendi evimizde iyi oynadık ve Konyaspor'dan oyun anlamında oldukça üstündük. Bunu da galibiyetle sonuçlandırdık." ifadelerini kullandı.