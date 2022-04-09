Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: İyi oyunla 3 puanı aldık
Süper Lig'in 32. haftasında zorlu Konyaspor karşısında sahasında 3 puanı alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu. Korkmaz, iyi oyun sergileyerek ve üstün oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.
Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında lig ikincisi Konyaspor 'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulmak için kritik bir 3 puan elde etti. Karadeniz ekibinin teknik patronu Bülent Korkmaz, maç sonunda karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Trabzon maçından beri gelen bir oyun, mücadele vardı. Trabzonspor maçındaki mücadele Alanyaspor maçındaki ikinci yarıdaki oyunun karışımı bir oyun galibiyete ortak olmamızı sağladı. Konyaspor'un iyi bir takım oyunu oynadıklarını görüyoruz. Biz de kendi evimizde iyi oynadık ve Konyaspor'dan oyun anlamında oldukça üstündük. Bunu da galibiyetle sonuçlandırdık." ifadelerini kullandı.