Çaykur Rizespor-Sivasspor maçı (CANLI)

Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor 'u konuk ediyor. 36 puanla 17. sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz ekibi, bu sezon son kez evinde sahaya çıktığı maçı kazanıp taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kupada finale yükselen ve moral depolayan, ligde 48 puanla 12. basamakta bulunan ve herhangi bir iddiası bulunmayan Yiğidolar ise deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçını Suat Arslanboğa yçnetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Gradel'in ortasıyla topla buluşan Yatabare'nin şutu az farkla auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışından Cisse'nin yaptığı ortada Sabo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Sabo’nun ikinci denemesinde de top kaleciden oyun alanına döndü. Geriden gelen Boyd'un önünde bulduğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

31. dakikada Ulvestad’ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topta Erdoğan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor-Sivasspor ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Sabo, Deniz Hümmet, Boyd, Cisse, Umar

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel