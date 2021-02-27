Çaykur Rizespor - Sivasspor canlı

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Son maçında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi 27 puanla 15. sırada yer alıyor. 6 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Sumudica yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve kötü gidişata son vermek istiyor. Ankaragücü ve Kayserispor'u mağlup ederek çıkışan geçen Sivasspor ise 3 maçlık seri yakalanın peşinde olacak. Yiğidolar, 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

Maç başladı.

Sivasspor 13. dakikada gole çok yaklaştı. Max Gradel sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. İçeri girer girmez ortasını yaptı. Hakan Arslan, gelen ortaya kafasını vurdu ancak top yandan az farkla auta çıktı.

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının 11'leri:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, İsmail Köybaşı, Selim, Dokovic, Yasin, Samudio, Sabo, Soderlund

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin Yalçın, Samba, Ziya, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...