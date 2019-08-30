Çaykur Rizespor Scepovic transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen, Sırp forvet oyuncusu Marko Scepovic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki santrfor için düzenlenen imza töreninde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan yer aldı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehervar’da forma giyen Marko Scepovic’i transfer etmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Sırp milli oyuncu kulüp başkanımız Hasan Kartal ve başkan vekili Ali Zeki Saruhan’ın İstanbul’da katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Sırp oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Geçen sezon Macaristan’ın MOL Fehervar takımı formasını giyen Sırp oyuncu; lig ve Avrupa maçlarında 49 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı. Genç forvet, milli takımında ise kariyerinde 5 maçta sahaya çıktı.