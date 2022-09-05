Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor , sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.30'da Samsunspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başladı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek düz koşu ile son buldu.

İHA

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