Çaykur Rizespor-Samsunspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor , Samsunspor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golü, 10. dakikada Mithat Pala'dan geldi. Samsunspor'un tek sayısını ise 43. dakikada Moryke Fofana kaydetti. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 6'ya yükseltti.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Kerem (Dk. 74 Gökhan), Bahadır (Dk. 13 Koray), Emirhan, Ercan, Benhur, Mithat (Dk. 74 Alper), Grahovic, Miya, Sefa (Dk. 50 Emircan), Van den Hurk (Dk. 46 Kubilay)

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Alim, Yusuf (Dk. 46 Ali), Mucahit, Osman, Yusuf Emre, Laura, Boldrin (Dk. 84 Cihan), Fofana (Dk. 74 Novikovas), Douglas Tangue (Dk. 63 Harris)

GOLLER: Dk. 10 Mithat (Çaykur Rizespor) - Dk. 43 Fofana (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Emirhan, Koray, Kubilay (Çaykur Rizespor) - Ali, Mucahit (Yılport Samsunspor)