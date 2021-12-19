13 puanla 19. sırada yer alan Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 17. haftasında 14 puanla 18. basamakta bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Göztepe galibiyetiyle moral depolayan Karadeniz ekibi, evinde kazanıp nefes almak istiyor. 6 maçtır 3 puana hasret kalan Malatya temsilcisi ise Rize'de kazanıp, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde kart cezası bulunan Bolasie ve Selim'in yanı sıra sakatlığı süren Mendes maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise sakatlığı devam eden Nuri Fatih ile kart cezalısı Haddadi kritik deplasmanda olmayacak isimler.

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Gökhan, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpolo

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Wallace, Semih, Ndong, Aabid, Hafez, Mustafa, Chouiar, Tetteh, Adem