Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor , 18 Şubat Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu’nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başlayıp, kondisyon çalışması ile sürüp çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığı bulunan Tarik Çetin antrenmana katılmazken, Gökhan Akkan, Fernando Boldrin, Fabricio Baiano takımdan ayrı olarak çalıştı.

Ligin ilk yarısında yeşil-mavili takım deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında 3-0 mağlup olmuştu.

RİZE, (DHA)



