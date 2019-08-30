İSTANBUL, (DHA) - Çaykur Rizespor, Marko Scepovic'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden MOL Fehervar'da forma giyen, Sırp forvet oyuncusu Scepovic'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki santrfor için düzenlenen imza töreninde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan yer aldı.



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