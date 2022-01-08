Türkiye genelinde yaşanan salgın nedeniyle Katar’da oynanan Antalyaspor maçına önemli oyunculardan yoksun çıkan Beşiktaş ’ta kovid-19’un kötü etkileri artarak devam ediyor. Siyah-beyazlılar şimdi de teknik heyetten büyük darbe yerken, iki oyuncunun daha kovid-19 testinin pozitif olduğu duyuruldu.

Teknik direktör Önder Karaveli ve antrenör Serdar Topraktepe de virüse yakalanırken, tüm teknik heyet izolasyona alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada siyah-beyazlıları, Futbol Akademisi hocalarından Halim Okta, Rize’ye götürecek ve sahaya o çıkacak.

Ghezzal’in ambulans uçakla Doha’dan dönmesi dışında, semptom gösteren Mehmet Topal da özel uçakla Katar’dan İstanbul’a gelmişti.

Hastalığa ilk yakalanan isimlerden Oğuzhan’ın takıma dönme ihtimalinin olması, Beşiktaş açısından tek teselli oldu. Başarılı futbolcunun testinin negatif çıkması halinde, Rize deplasmanına götürüleceği öğrenilirken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar, Salih, Güven ve Necip’in de Rize deplasmanına yetişeceği, Can’ın ise henüz tamamen iyileşemediği bildirildi.

Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Gökhan Töre’nin de dünkü idmanlara katılması yönetim ve teknik heyeti sevindirirken, Larin, Pjanic, Kenan, Mehmet Topal, Atiba ve Alex Teixeira’nın Çaykur Rizespor deplasmanında kesin olmayacağı ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş’ın Çaykur Rize maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. (Skorer)