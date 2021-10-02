Çaykur Didi Stadı’nda yapılacak maç, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray ’da 2 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan’ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor ’a karşı forma giyemeyecek.
İSTANBUL (AA)