Çaykur Rizespor kulüp rekorunu tekrarladı

Süper Lig ’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi bu sonuçla evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanarak, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamış oldu (2000/2001, 1986/87 & 1979/80).

Çaykur Rizespor son dönemdeki başarılı iç saha performansını deplasman maçlarında yansıtamayarak bu sezon çıktığı 8 deplasman mücadelesinin tamamını kaybetti.

Ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor, Çarşamba günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.