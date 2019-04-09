Çaykur Rizespor Kulübü’nden ‘VAR ve Burak Yılmaz’ açıklaması

Yeşil-mavili Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Nisan 2019 tarihinde Çaykur Didi Stadyumunda oynanan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında futbolseverlerin gözleri önünde yaşanan bazı hadiselerle ilgili Çaykur Rizespor camiası ve pek çok futbolsever açıklama beklemektedir. VAR uygulaması neden bir kez daha Rizespor maçında çalışmamıştır? Özellikle maçın hakeminin VAR sistemindeki sorunu takım kaptanlarına ve yedek kulübelerine bildirmemesi hayret vericidir. VAR çizgisi uygulamasının devre dışı olması soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Kalemizde gördüğümüz 2 golün de ofsayt olması ve lehimize verilmesi gereken bir penaltı kararının VAR hakemleri tarafından görülmemesi bir şehrin emeklerinin yok sayılmasıdır. Futbol otoritelerinin ofsayt ve penaltı olarak değerlendirdiği pozisyonları VAR hakemleri incelemeye dahi gerek duymamışlardır. Maçı seyreden pek çok futbol adamı ofsayt var derken VAR'ın başındaki hakemler hangi görüntüye dayanarak ofsayt değil hükmüne varmıştır. Var'sa bu görüntüler paylaşılmalıdır. Bu durum futbol kamuoyuna ivedilikle açıklanmalıdır. Bu sayede kurallar hakkında yeni bir bilgi güncellemesi sağlanmış olacaktır. Maçın kırılma anlarında Var sayılmayan bu ofsaytlar maçın kaderini belirlemiştir."

"BURAK'A GÖSTERİLEN TOLERANSIN GEREKÇESİ DE AÇIKLANSIN"

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın maç içerisindeki davranışlarına da dikkat çekilen açıklamada, "Sezonun futbol seyri açısından en kaliteli maçlarından biri olarak değerlendirilen Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı; hakem hataları nedeniyle Rizespor'un büyük motivasyon kaybı yaşadığı bir maç haline gelmiştir. Çaykur Rizespor haksızlığa uğruyor kaygısı Rizespor taraftarının emin olduğu bir düşünce yumağı haline gelmiştir. Çaykur Rizespor ve Rize şehrinin futbol dengesi için denek olarak kullanılması kimsenin haddine değildir. Rize şehri; maç boyunca futbolseverleri tahrik eden milli futbolcu Burak'a gösterilen toleransın gerekçesinin de açıklanmasını bekliyor. Milli Takım sorumluluğundan çok uzak ve binlerce Rizelinin galeyana gelmesini sağlayacak nitelikteki davranışların yetkililerce incelenmesi bir diğer beklentimizdir. Zira, Burak Yılmaz'ın çirkin davranışları genç futbolcular için çok olumsuz bir örnek olacaktır" ifadelerine yer verildi.