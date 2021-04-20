Çaykur Rizespor - Konyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor , Süper Lig ’in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Orta sıralarda bulunan iki takım da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Çaykur Rizespor son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Konyaspor ise son 3 haftadır galibiyete hasret.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Konuk ekip Konyaspor, Guilherme'nin 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Sokol Cikalleshi yaptı.

GOL | Konyaspor, Sokol Cikalleshi'nin 11. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

GOL | Maçta goller art arda geliyor. Damjan Djokovic'in attığı golle Rizespor 21. dakikada farkı 1'e indirdi.

GOL | Ev sahibi Çaykur Rizespor, skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmeyi başardı. Rizespor'un 2. golünü 27. dakikada Konrad Michalak attı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi



