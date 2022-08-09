Çaykur Rizespor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.Lig’in ilk haftasında cumartesi günü saat 19.15’te Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günü çift antrenmanla tamamlayan yeşil-mavili ekip ilk antrenmanında fitness salonunda kondisyon çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan günün 2. antrenmanı ise top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Maçın biletleri satışa çıktı

Öte yandan 13 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek maçın biletleri de satışa çıktı. Kale arkası tribünlerin 30 TL’den satışa sunulduğu maçta kapalı tribün 40 TL, maraton 50 TL, VİP ise 150 TL’den satışa çıktı.