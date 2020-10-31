Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor son haftalarda yakaladığı çıkışı Kayserispor maçında devam ettirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ise, deplasmandan galibiyetle dönmek arzusunda.

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Rize Didi Stadı’nda oynanacak olan Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung - Zoran, Lopes, Dimitrios, Yasir, Campanharo, Ackah, Hasan Hüseyin, Fernandes, Kanga, Denis

Çaykur Rizespor'da bu önemli maç öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kayserispor'da 4 eksik var!

Rize’ye giderek kampa giren Kayserispor'da 4 eksik var. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kırmızı kart cezalısı Sapunaru’nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz’ın Rizespor maç kadrosunda olmayacaklarını söyledi. Mustafa Tokgöz, "oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve sakatlıkları bulunan Harrison Manzala, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz haricinde eksiğimiz bulunmuyor" dedi.