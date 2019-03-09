Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaşacak. 10 haftadır mağlup olmayan Kayserispor deplasmanda bu seriyi sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Mart Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Çaykur Rizespor - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Koray, Saadane, Abdullah, Boldrin, Nakoulma, Umar, Muriç

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Varela, Umut, Kravets

İki takım arasında 20. maç

2 takım, lig tarihinde 20. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig tarihinde geride kalan 19 müsabakada 4 kez Çaykur Rizespor, 8 kez de İstikbal Mobilya Kayserispor kazandı. 7 maç ise berabere bitti. Çaykur Rizespor 16 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 24 gol attı. İki takım arasında Rize'de oynanan 9 maçta 3 kez ev sahibi ekip, 2 kez deplasman takımı kazanırken 4 maç da berabere bitti. Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-2

2016/2017 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-4

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2015/2016 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2015/2016 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

2013/2014 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-2

2013/2014 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-2

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-0

2007/2008 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2006/2007 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

2006/2007 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

2005/2006 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1

2004/2005 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2004/2005 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

1985/1986 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

1979/1980 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-1

İki takım arasındaki mücadele 10 Mart 2019 Pazar günü oynanacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği Çaykur Didi Stadı'ndaki maç saat 16:00'da başlayacak. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi.