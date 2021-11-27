Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaşıyor. Ligin son sırasındaki ev sahibi Çaykur Rizespor, zorlu karşılaşmada mutlak 3 puan peşinde. Son 3 maçında 5 puan toplayan Kayserispor çıkışını sürdürme amacında. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.
Süper Lig 'de 14. hafta maçında Çaykur Rizespor , Kayserispor'u konuk ediyor. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor, zorlu karşılaşmada 3 puan kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Son 3 maçında 5 puan toplayan Hikmet Karamanlı Kayserispor ise çıkışını sürdürme amacında.
Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında ilk 11'ler:
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo
Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic