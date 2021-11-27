Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig 'de 14. hafta maçında Çaykur Rizespor , Kayserispor'u konuk ediyor. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Çaykur Rizespor, zorlu karşılaşmada 3 puan kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor. Son 3 maçında 5 puan toplayan Hikmet Karamanlı Kayserispor ise çıkışını sürdürme amacında.

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçında ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Boyd, Pohjanpalo

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mustafa, İlhan, Gavranovic



