Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-0
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazanarak ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'u da ligde 10 maç sonra ilk kez mağlup oldu.
Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, Vedat Muriqi (2) ve Samudio'nun golleriyle rakibini 3-0 yenmeyi başarırken, konuk takım Kayserispor'un ise Hikmet Karaman'la ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.
Çaykur Rizespor - Kayserispor 11'ler...
Ç. Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Boldrin, Awaziem, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Umar, Melnjak, Samudio, Muriqi
Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Hasan Hüseyin, Atila Turan, Chery, Sapunaru, Kana-Biyik, Kravets, Deniz Türüç, Umut Bulut
Maçın önemli anları
8. dakikada Melnjak’ın ara pasında ceza sahasına giren Umar’ın kaleci ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunda, Lung topu ayakları ile çelmeyi başardı.
10. dakikada Umut Bulut’un soldan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Kravets’in ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samudio’nun soldan ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Boldrin’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lung’dan dönen topu Vedat Muriqi altıpas üzerinden boş kaleye gönderdi: 1-0.
29. dakikada Kravets’in ara pasında, defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un, ceza sahasında yerden vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
36. dakikada kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Deniz Türüç’ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinden filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Braian Samudio’nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0
65. dakikada Cristian Sapunaru’nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat’ın ağları sarstı. 3-0
89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx
Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif
Teknik Direktör: Okan Buruk
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery x, Deniz x, Kravets x
Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)