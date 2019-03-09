Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-0

Sezonun ikinci yarısında çıktığı ilk altı maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ancak geçen hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilen Çaykur Rizespor 25. hafta maçında sahasında formda Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, Vedat Muriqi (2) ve Samudio'nun golleriyle rakibini 3-0 yenmeyi başarırken, konuk takım Kayserispor'un ise Hikmet Karaman'la ligde yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Çaykur Rizespor - Kayserispor 11'ler...

Ç. Rizespor: Gökhan, Abdullah Durak, Boldrin, Awaziem, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Umar, Melnjak, Samudio, Muriqi

Kayserispor: Lung, Lopes, Şamil, Hasan Hüseyin, Atila Turan, Chery, Sapunaru, Kana-Biyik, Kravets, Deniz Türüç, Umut Bulut

Maçın önemli anları

8. dakikada Melnjak’ın ara pasında ceza sahasına giren Umar’ın kaleci ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunda, Lung topu ayakları ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Umut Bulut’un soldan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Kravets’in ayak içi plase vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samudio’nun soldan ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Boldrin’in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lung’dan dönen topu Vedat Muriqi altıpas üzerinden boş kaleye gönderdi: 1-0.

29. dakikada Kravets’in ara pasında, defansın arkasına sarkan Umut Bulut’un, ceza sahasında yerden vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

36. dakikada kazanılan faul atışında sağ çaprazdan Deniz Türüç’ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan Akkan direk dibinden filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Braian Samudio’nun sağ çaprazdan kaleye hızlı bir şekilde gönderdiği top filelerle buluştu. 2-0

65. dakikada Cristian Sapunaru’nun yaptığı faulde hakem Özkahya tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Vedat’ın ağları sarstı. 3-0

89. dakikada Hasan Hüseyin Acar Rizespor yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını denedi fakat savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah xx, Abarhoun xxx, Melnjak xx, Awaziem xx, Boldrin xx (Mustafa dk. 87 ?), Umar xx (Saadane dk. 73 xx), Samudio xx, Azubuike xx, Musa xx (Nakoulma dk. 80 ?), Vedat xx

Yedekler: Cihan, Koray, Mehmet Uslu, Talbi, Orhan, Çınar, Aatif

Teknik Direktör: Okan Buruk

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Atila x (Gyan dk. 64 x), Biyik x, Sapunaru x, Lopes x, Şamil x, Umut x (Varela dk. 80 ?), Hasan Hüseyin x (Kucher dk. 90+4 ?), Chery x, Deniz x, Kravets x

Yedekler: Muammer, Hakan, Emre, Levent, Berkant Şahin, Nurettin, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Vedat Muriç (dk. 23 ve 65 pen.), Samudio (dk. 55), (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Vedat, Samudio (Çaykur Rizespor), Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)