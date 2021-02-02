Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit yer alacak.

Yeşil Mavili ekipte sakatlığı bulunan golcü oyuncu Remy, İsmail Köybaşı ve yeni transfer Eric Sabo kadroda yer almayacak. Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fabricio Baiano ve dördüncü sarı kartını gören Dario Melnjak İstanbul temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa’da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest’in sakatlıkları bulunuyor. Fode Koita’nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. Serkan Tokat'ın düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Alberk, Donsah, Djokovic, Boldrin, Michalak, Doğan, Samudio

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadegonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thelin, Varga, Hodzic

Çaykur Rizespor’da sarı kart sınırında bulunan Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise Kasımpaşa mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak.

Kasımpaşa’da ise 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.