Süper Lig 'de bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan ve bir puanla son sırada yer alan Çaykur Rizespor 10. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karadeniz ekibi Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk 3 puanını almak için mücadele edecek. 2. haftada Giresunspor galibiyetinin ardından henüz kazanamayan Kasımpaşa ise kötü gidişini Rize deplasmanında sonlandırma peşinde.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek olacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Çaykur Rizespor Lig'de 1 puanla 20. sırada yer alıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Hamza Hamzaoğlu ve öğrencileri galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Rize ekibinin geride kalan 9 haftada 1 beraberlik, 8 mağlubiyeti bulunuyor. Çaykur Rizespor'da Tyler Boyd kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ise 6 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. 9 haftada tek galibiyeti bulunan İstanbul ekibi 3 beraberlik 5 mağlubiyet elde etti. Kasımpaşa'da tek hedef zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek.