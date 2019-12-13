Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kendi sahasında oynadığı son üç maçı kazanan ancak deplasmanda son beş maçını kaybeden Çaykur Rizespor rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Son dört maçını kaybeden Kasımpaşa ise kötü gidişini Rize deplasmanında bitirmek istiyor.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan, Melnjak, Abarhoun, Talbi, Vetrih, Diomande, Abdullah, Boldrin, Samudio, Umar Aminu, Oğulcan

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Özgür, Sadiku, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa, Koita

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Kasımpaşa'da ise Yusuf, Pavelka, Thiam, Ramazan ve Veigneau sakat. Hafez ise cezası nedeniyle oynamayacak.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig’de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Tayfur Havutçu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.