Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi 25 puanla 13. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit var.

Yeşil Mavili ekipte sakatlığı bulunan golcü oyuncu Remy, İsmail Köybaşı ve yeni transfer Eric Sabo kadroda yer alamıyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Fabricio Baiano ve dördüncü sarı kartını gören Dario Melnjak İstanbul temsilcisi karşısında forma giyemedi. Kasımpaşa’da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest’in sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başladı. Serkan Tokat'ın düdük çaldığı 90 dakika beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emin Dilaver, Djokovic, Fernando, Onur, Donsah, Boldrin, Samudio, Söderlund

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Koomson, Hajradinovic, Hodzic, Thelin