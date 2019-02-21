Çaykur Rizespor kapı kapı geziyor

Sezonun ikinci yarısında 13 puan toplayarak 5 maçta en fazla puan alan 4 takımdan biri olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk, boş zamanlarını esnaf ziyaretleriyle geçiriyor.

Rize’deki esnafı tek tek gezen başarılı çalıştırıcı, futbolseverlerden destek istiyor. “Bu hafta yine çok önemli bir maça çıkacağız” diyerek Malatya maçı için taraftara çağrı yapan Buruk, “Moralimiz yerinde, tabi ki ilk 5 haftalık periyot belki bizim düşündüklerimizin üstünde. 4 galibiyet, 1 beraberlik bizim özellikle lig sıralamasındaki yerimizi yukarılara taşıdı ama bir yandan da baktığımızda küme düşme potasının 1 puan üstündeyiz. Bu yüzden desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.