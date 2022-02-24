Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Karagümrük’e hazırlanıyor

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin B kategorisi 12. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında ligin lideri Karagümrük ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi Pazar günü saat 12:00’de oynanacak maç öncesi Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu yönetimindeki antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zavotçu, “Ligin 2. devresinde seyir keyfi veren bir futbolla yukarılara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ligin ikinci devresinde takıma yaptıkları takviyeler ile üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini dile getiren Zavotçu, “Kadınlar liginde bu yıl Süper Lig oldu. Süper Lig takımları da katıldı. Başta Çaykur Rizespor olmak üzere sonrasında Beşiktaş , Galatasaray , Trabzonspor gibi köklü kulüpler de katılınca ligin hem kalitesi arttı hem bakış açısı çok değişti. Tabi ilk sezon olduğu için biraz zorluklarla karşılaşılıyor, yeni bir sezon dünyaya getiriliyor. Bunun zorluklarıyla karşılaşmak da çok normal. Sezon başında başkanımız ile görüşmüştüm ama başka bir takımda olduğum için gelememiştim. Takıma 3. haftada katıldım. İlk dönem yapılanmada düzeltmemiz gereken bazı şeyler vardı. Şimdi çok iyi bir yoldayız. Son 3 maçta da iyi futbol oynadık. Önceliğimiz seyir zevki veren bir futbol oynamak sonrasında da bunun skora yansıyacağını düşünüyoruz. Yeni transferlerimiz oldu. Aramıza 2 Amerikalı ve 1 tane de Azerbaycanlı oyuncumuz katıldı. Takviyelerimizi de yaptık. Ligin 2. devresinde seyir keyfi veren bir futbolla yukarılara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ligin 12. haftasında karşılaşacakları Karagümrük’ü yenerek hedeflerini yakalamak istediklerini dile getiren Zavotçu, “Biz bu saatten sonra artık bütün maçları kazanmak istiyoruz. İlk yarıda ayakta kalmaya çalıştık ama bu saatten sonra hem oyuncu gücümüz hem fiziksel gücümüz hem de oyun kalitemiz geliştiği için bundan sonra ki bütün maçlarda kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligin lideri Karagümrük ile oynayacağız. Biz Karagümrük’ü evimizde yenmek istiyoruz ki ikinci yarıda koyduğumuz hedefi yakalayabilelim. Çalışıyoruz ve inşallah kazanacağız” dedi.

Ligdeki başarıdan ziyade özellikle Karadeniz bölgesinde kadınlar için futbol noktasında ilham kaynağı olmayı hedeflediklerinin de altını çizen Zavotçu, “Futbola kadınlarımızın, küçük kızlarımızın ulaşa bilirliğini sağlamak sosyal anlamda çok değerli. Karadeniz bölgesinde ki bütün kız çocuklarına öncülük yapıp onlara bir ilham kaynağı olmak istiyoruz. Onlarda özgürce futbol oynayabilsinler. Çünkü maalesef futbol erkek egemen bir branş olarak görünüyor. Bizim böyle olmadığını göstermememiz lazım. Kadınlar da futbol oynayabiliyor, onların da hakkı futbol oynayabilmek” şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı Remziye Bakır ise, sezon sonunda taraftarı mutlu edeceklerini ifade ederek, “Sezona kötü başlamıştık ama şu an bir çıkış yakaladık. Umarım Karagümrük maçıyla da daha iyi bir çıkış yakalayacağız. İnanıyorum ki ligi de iyi bir yerde bitireceğiz. Karagümrük maçında kendi evimizdeyiz. Hava güzel, taraftarlarımız var, onların takıma kattığı hava ayrı bir güzel. Halk destekliyor bizi, başkanımız arkamızda. Biz bu galibiyeti onlara armağan edeceğiz inşallah. Rize’de tüm vatandaşların erkek takımını desteklediği gibi bizi de desteklemesi çok hoşumuza gidiyor. Rize bir sporcu için müthiş bir yerden. Ben gelirken böyle beklemiyordum. Çok iyi karşılandık. Hocalarımız, yönetim, taraftarlar bizleri çok iyi karşıladı. Bize sanki buralıymışız gibi hissettirdiler ve biz de onları sezon sonunda mutlu edeceğiz” dedi.

İHA