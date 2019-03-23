Çaykur Rizespor istatistikleri tersine çevirdi

Devreyi son sırada kapatan, ligin ikinci yarısında oynadığı 9 maçta ise bambaşka bir görüntü sergileyen ve 8. sıraya kadar yükselen Rizespor’un başarısı istatistiklere de yansıdı.

18 takım arasında isabetli şut, hava topu ve top çalmada ilk 15’te bile yer almayan Karadeniz ekibi, istatistikleri tersine çevirdi. Maç başına 4.3 isabetli şut atan Yeşil-Mavililer, bu alanda 6. sıraya yükseldi. Ayrıca 18.8 top çalma, 23.1 hava topu kazanma oranı tutturan Rize, bu istatistiklerde ise 2. sırada yer aldı.