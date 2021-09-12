Süper Lig'de 4. hafta maçında Çaykur Rizespor 'la Hatayspor 3 puan mücadelesi verecek. 3 maçta 1 puan toplayabilen Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor rakibini yenerek bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Ömer Erdoğan yönetiminde son olarak Alanyaspor 'u farklı skorla geçen Hatayspor ise çıkışını zorlu Rize karşısında devam ettirmek istiyor.

Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Hatayspor haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

Hatayspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 yenilen yeşil-mavililer, ligde üç maç sonunda 1 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve henüz Fransa'dan gelmeyen yeni transfer Nathan Mozango kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları geçen Remy ve Boldrin ile yeni transfer Finlandiyalı forvet Pohjanpalo kadroda yer alacak.