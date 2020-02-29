Çaykur Rizespor hasreti bitirmenin peşinde

Ligde 4 maçtır kazanamayan ve ateş hattının 4 puan üzerinde yer alan Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde bugün Trabzonspor ile deplasmanda kapışacak.

Mavi-Yeşilli ekibin hedefi ise 6 maçtır deviremediği Fırtına karşısında bir sürprize imza atmak.

2016’dan beri oynadığı Bordo-Mavililer’e karşı 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Atmacalar’da başkan Hasan Kartal ise mücadele öncesinde şunları söyledi: “Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Karadeniz derbisinin centilmence olacağına inanıyorum.”