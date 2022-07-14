Çaykur Rizespor, günü çift antrenman ile tamamladı

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor , yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı.

Denge oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik 5'e 2 orta oyunu ve çift kale maç oynayarak günü tamamladı.

Öte yandan Çaykur Rizespor yarın saat 17.00'de Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak.