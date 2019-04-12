Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, düşme hattında yer alan Göztepe'yi konuk ediyor. Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran, 12 puanla bitirdiği ilk devrenin üzerine 22 puan koyarak düşme potasından çıkan Çaykur Rize, Göztepe maçına kurtuluş gözüyle bakıyor. Ateş hattındaki rakibini iç sahada yıkarak rahatlamak isteyen Karadeniz ekibinde, geçen haftaki 7-2’lik Beşiktaş yenilgisinin yaralarının da sarılması planlanıyor. Yeşil-Mavililer’de bu kritik mücadele öncesi herhangi bir eksik bulunmuyor. Atmacalar’da uzun süredir sakatlığı devam eden Petrucci dışında, hazırlıklar tam kadro olarak yapıldı. Farklı yenilgiye rağmen takımı maç sonunda alkışlayan Rizeli taraftarlar da bu zorlu randevuya büyük önem gösteriyor.

Akhisarspor’a 1-0 yenilerek 27 puanla düşme potasından kurtulamayan Göztepe için kader maçı geldi çattı. Akhisarspor mücadelesi sonrası taraftarla arbede yaşayan kanat oyuncusu Halil Akbunar ile orta saha Alpaslan Öztürk yönetimin kararı doğrultusunda kamp kadrosuna alınmazken, sakatlıkları süren sol bek Traore, orta saha Atakan ve stoper Hakan Çinemre de Rize’ye götürülmedi. Son 10 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Göz Göz’de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna, “Zor bir maça çıkacağımızı biliyoruz. Ancak kazanmaktan başka çaremiz yok. Göztepe’nin adına yakışır bir oyun oynayacağız” dedi. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı’nda oynanan müsabakayı Göztepe Yasin Öztekin ve Alpaslan’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Çaykur Rizespor-Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Çaykur Rizespor'la Göztepe arasında 13 Nisan Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig mücadelesi, yarın saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozuik, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Umar, Boldrin, Aatif, Muriç

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Poko, Borges, Serdar, Castro, Yasin, Ghilas