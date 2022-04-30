Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor , ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maç için sabah saatlerinde havayolu ile İzmir’e hareket etmesi beklenen Çaykur Rizespor Trabzon’daki yoğun sisten dolayı uçuşun ertelenmesi ile maç hazırlıklarını Rize’de tamamladı. Uçuşun ertelenmesi ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yeşil-mavililer, bugün Erzurum havalimanından İzmir'e hareket edecek.

Öte yandan kart cezalıları Sebastian Holmen ve Fabricio Baiano ile sakatlığı bulunan Fernando Boldrin ve Alper Potuk antrenmana katılmadı.

İHA