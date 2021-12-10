Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 10 puanla son sırada bulunan Çaykur Rizespor 14 puanla 17. sırada yer alan Göztepe ile karşılaşacak. İki takımda zorlu mücadeleyi kazanarak haftayı mutlu kapatmak istiyor.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sahasında oynadığı son 3 maçı kazanan Çaykur Rizespor bu seriyi devam ettirmek istiyor. Son 3 maçtır yenilmeyen ve toplamda 14 puan toplayan Göztepe ise bu çıkışını deplasmanda devam ettirme peşinde.