Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kazanan Çaykur Rizespor 12. hafta maçında kritik maçta bu sezon tek mağlubiyeti bulunan ve son 4 maçta 10 puan toplayan Göztepe'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor sahasında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. Göztepe ise yakaladığı çıkışı Rize karşısında da devam ettirme peşinde. Göztepe'de Gassama dışında eksiy da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Deplasmanda rakibine gol atamadı

Rakibiyle Süper Lig’de 8 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı karşılaşmalarda 8 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Deplasmandaki 4 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Rize’deki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göztepe’nin deplasmanda rakibine golü bulunmuyor.