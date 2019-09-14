Süper Lig’de ilk 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve gol sevinci yaşayamayan Göztepe, 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Sezona Antalyaspor karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle başladıktan sonra Beşiktaş’a 3-0 yenilen Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor’la 0-0 berabere kaldı. İlk 3 haftada topladığı 1 puan ve averajla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe, 4. hafta mücadelesinde yarın ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Rizespor, ilk iki haftada Gençlerbirliği’ni 1-0, Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Beşiktaş’la 1-1 berabere kalmıştı.

Wallace Reis, Hakan Çinemre ve Cameron Jerome’un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Atınç Nukan, şans bulmaları halinde yarın ilk kez Göztepe forması giyecek.

Çaykur Rizespor’la 7. randevu

Süper Lig’de rakibiyle daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp, kalesinde 6 gol gören Göztepe, deplasmanda galibiyeti olmadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Geçen sezon İzmir’de rakibini 2-0 mağlup eden Göztepe, Rize’de ise rakibine 1-0 yenilmişti.